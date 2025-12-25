Как выглядела Припять в первые годы после Чернобыльской катастрофы. Редкие фото

Город Припять – один из самых известных в Чернобыльской зоне отчуждения. Благодаря всем тем, кто ликвидировал последствия взрыва на ЧАЭС, мы можем увидеть, как выглядела эта локация в первые годы после эвакуации населения.

Старые фотографии опубликовал блогер Станислав Полесский на своей странице в соцсети Facebook. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Редкие кадры города Припяти после эвакуации, первые годы, Чернобыльская зона", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть не только известные всем локации, в частности отель "Полесье" и бассейн, но и ликвидаторов.

Припять – заброшенный город областного значения в Вышгородском районе Киевской области. Основан 4 февраля 1970 года на берегу реки Припять. Население эвакуировано из-за катастрофы на ЧАЭС в 1986 году, в результате которой город оказался в зоне отчуждения.

В Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых распространенных слизевиков – фулиго желтого. Он не имеет мозга, умеет путешествовать, а в Мексике его даже едят.

