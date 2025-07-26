В Чернобыльской зоне заметили невероятного жителя: нет мозга и считается съедобным в Мексике. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили один из самых распространенных слизней – фулиго желтый. Он не имеет мозга, умеет путешествовать, а в Мексике его даже едят.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Ченобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Он может даже "залегать в спячку", ожидая годами благоприятных погодных условий.

Что рассказывают специалисты

"После дождя, когда мох еще не успел высохнуть, на поверхности появляется что-то совсем неожиданное - как будто кто-то разлил пену или... сделал яичницу прямо на пеньке. Это – фулиго желтый, один из самых распространенных слизевиков", – говорится в сообщении.

Как отметили в Заповеднике, слизеринец движется, медленно ползает, обтекает кору и мох, как живая масса. Его тело – плазмодий – имеет желтый цвет, может быть размером с монету, а может с тарелку. В нем нет ни нервов, ни мозга, но он способен ориентироваться в пространстве и находить пищу.

Питается фулиго мертвой органикой: древесиной, листьями, травой. Его споры едят мелкие жуки – скритники и именно они помогают слизовику путешествовать по миру. А когда вокруг становится слишком сухо или холодно, плазмодий сворачивается в твердый склероций – словно в спячку. Так он может переждать месяцы, а то и годы.

"А еще, его... едят. В Мексике фулиго желтый известен под поэтически-грубоватым названием Caca de luna (в перев. – экскременты Луны). Там молодые плазмодии собирают и жарят прямо на сковороде", – добавили в Заповеднике.

Исследование Зоны

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения специалисты при обследовании территории обнаружили полевые укрепления времен Второй мировой войны. Это линия окопов длиной 200 метров, которая уже почти слилась с рельефом местности

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!