В Чернобыльской зоне заметили редкое и крайне осторожное животное украинского Полесья. Фото

В Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Увидеть его удалось благодаря фотоловушкам.

Что рассказали специалисты

"В июне наши фотоловушки зафиксировали присутствие взрослого медведя на территории Чернобыльского заповедника. Вероятно, это самец, который находился в поисках пары, ведь именно май-июнь является периодом брачной активности этого вида", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бурый медведь – редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию заповедника.

Исследование Зоны

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения специалисты при обследовании территории обнаружили полевые укрепления времен Второй мировой войны. Это линия окопов длиной 200 метров, которая уже почти слилась с рельефом местности

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкое многолетнее растение орхидею – любку двулистную. В древности ему приписывали магические свойства, а из его клубней знахари готовили любовные напитки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!