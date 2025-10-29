Как исчезло самое сладкое заведение Киева: история культового магазина 'Українські ласощі'. Фото

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого более 40 лет находился один из самых сладких магазинов города – "Українські ласощі". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". После закрытия в помещениях заведения еще долгое время можно было почувствовать запах шоколада.

"Как исчез самый сладкий магазин Киева: история магазина "Українські ласощі". Он открылся в 1960 году в доме-памятнике архитектуры на улице Богдана Хмельницкого, возведенном в 1884 году по проекту Владимира Николаева", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, это было культовое место для киевлян и гостей столицы – здесь покупали Киевский торт, конфеты "Вечерний Киев" и другие сладости.

Более сорока лет "Українські ласощі" оставались символом вкуса детства. Даже после закрытия в конце 1990-х в помещении еще долго стоял запах шоколада. Впоследствии здесь открыли "Еву", затем SIA и аптеку, но для киевлян это место навсегда осталось домом любимых сладостей.

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем ощутить атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

