Гроза, порывы ветра и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 29 июля, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 29 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. Днем 29 июля порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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