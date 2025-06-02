Гроза и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 июня

В Киевской области в понедельник, 2 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 июня по территории Киевской области. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области 23-28°С, в Киеве 25-27°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +25°С... +27°С; Мироновка +25°С... +27°С; Фастов +25°С... +27°С; Яготин +25°С... +27°С; Барышевка +24°С... +26°С; Борисполь +25°С... +27°С и Вышгород +25°С... +27°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти очень сильный дождь с грозой.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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