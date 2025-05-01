В Киеве апрель 2025 года вошел в 20 самых теплых: климатологи подвели итоги

Апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков по проспекту Науки выпало 47 мм или 112% месячной нормы.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С. Он вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет", – говорится в сообщении.

Климатологи уточнили, что холоднее всего было 11 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до -4,1°С, установив таким образом впервые за семь лет рекорд по снижению температуры воздуха для этой даты. Теплее всего было 23 и 24 числа, когда максимальная температура повысилась до +27,4°С.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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