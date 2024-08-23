Это наш оберег и наша сила: Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины. Он отметил, что именно с ним наши воины идут в бой и он является нашим оберегом и силой.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Этот праздник ежегодно отмечают 23 августа.

"Украина продолжает сражаться за свою независимость. За свою землю и за свою волю! Дерется на передовой и работает на победу в тылу. Наш Государственный флаг – это наш оберег и наша сила! С ним украинские защитники уходят в бой. С ним мы чтим павших героям. И поднимаем флаг в честь живых героев. Мы выстоим и победим! Это наша земля и наше государство. С Днем Государственного флага, с Днем Независимости Украины!" – написал Кличко.

Напомним, в самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. Как праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату, читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно 23 августа украинцы чествуют один из самых главных символов государственности – сине-желтый флаг, который в годы полномасштабной войны стал для еще большим символом борьбы за свободу. В этот день 2024 президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины.

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