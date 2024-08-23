'Сине-желтый – объединяет, сине-желтый – вдохновляет': Зеленский обратился к украинцам в День флага. Видео

Каждый год 23 августа украинцы чествуют один из самых главных символов государственности – сине-желтый флаг, который в годы полномасштабной войны стал еще большим символом борьбы за свободу. В этот день 2024-го президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины.

Видео дня

Традиционно в официальных соцсетях главы государства появилось поздравительное видео, где показаны моменты важных для нашей страны событий, во время которых украинцев сопровождает символ единения, надежды и отваги. Также в пятницу украинский лидер принял участие в торжествах по случаю праздника.

"Сине-желтый – объединяет, сине-желтый – вдохновляет, сине-желтый – это Украина. С Днем Государственного флага, Украина", – отметил президент.

В опубликованном видео автор отмечает, что сине-желтый флаг над временно захваченными территориями означает храбрость тех, кто его поднимает.

В то же время за границей флаг Украины говорит о борьбе за ценности не только одного государства, но и всего свободного мира.

На кадры попали эпизоды новейшей истории Украины, в основном снятые после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Сине-желтый флаг – это достоинство и непокоренная воля Украины", – говорится в ролике, в котором с флагом появляются наши военные, известные спортсмены и исполнители, другие граждане.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. Как праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату, читайте в материале.

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