Есть пострадавшая: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на вторник, 30 сентября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередная ночная вражеская атака дронами на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что, к сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина, 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Что предшествовало

Ранее оккупанты устроили массированную комбинированную атаку на наше государство: враг запустил сотни "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС. Под ударами оказались, в частности, Киев и область. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки людей пострадали, четверо – погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому, в результате чего есть погибшие.

