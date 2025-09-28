Войска РФ атаковали Киев и область: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские войска 28 сентября атаковали Киев и область. В столице сообщается о последствиях атаки в двух районах, есть пострадавшие.

Фиксируются последствия вражеских ударов и в пристоличном регионе. Подробности об атаке сообщили городской голова Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Киев

Тревога в столице из-за угрозы российских ударных дронов была объявлена еще около 01:30 ночи. А примерно через три часа спустя в Киеве начала работать ПВО .

Вскоре появилась и первая информация о последствиях атаки.

По словам Кличко, в Соломенском районе, по предварительной информации, обломки упали на крышу пятиэтажки и на нежилую застройку: дом частично разрушен. На место прибыли все службы.

Зафиксировано падение обломков в Святошинском, Дарницком и Голосеевском районах.

В Голосеевском районе разрушениям подвергся частный дом, предварительно там обошлось без пострадавших.

В Святошинском районе обломки БпЛА упали на открытой местности, также Кличко сообщил о падении обломков на двухэтажную нежилую застройку.

Пострадали два человека – по одному в Соломенском и Святошинском районах. Одного из пострадавших госпитализировали.

По состоянию на 6 часов утра количество пострадавших в столице возросло до трех.

"Всех медики госпитализировали. Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.

Некоторая путаница возникла относительно последствий атаки в Днепровском районе. Предварительно сообщалось, что там обломки упали на крышу многоэтажки. Впоследствии в КГВА эту информацию назвали ошибочной.

Атака на Киевскую область

В пристоличном регионе мирные населенные пункты также оказались под массированным ударом врага: последствия атаки зафиксированы в 4 районах области.

В Бучанском районе, по данным Киевской ОГА, произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.

Фастовский район: возник пожар в частном доме.

В Белоцерковском районе произошло возгорание частных домов и нежилых помещений.

Обуховский район: в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственной постройки.

"Все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий. Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", – написал начальник Киевской ОГА Николай Калашник после 5 часов утра.

