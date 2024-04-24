Дождь, утром туман и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 25 апреля, облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем местами гроза. Ночью и утром местами туман, воздух в регионе прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 25 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, небольшой дождь (ночью местами), днем местами гроза. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 4-9°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 апреля облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Вечером будет идти дождь.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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