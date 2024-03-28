Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 29 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 29 марта, днем умеренный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 29 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 29 марта днем порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 марта облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Киеве почти весь день, вечером должны рассеяться. Утром сильный дождь днем ослабеет и к приходу вечера кончится.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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