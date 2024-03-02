Восемь температурных рекордов и один из самых теплых месяцев: итоги февраля в Киеве

Февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков выпало 48 мм или 123 % климатической нормы.

"Последние итоги теплого февраля в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве равнялась 2,9°С, что на 5,2°С выше климатической нормы. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов. Нынешний февраль стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили климатологи, холоднее всего в столице было 20 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до -3,8°С, а самое теплое – 29 февраля, когда максимальная температура достигла +12,1°С, обновив температурный рекорд для этого дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в субботу, 2 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

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