Домики с магазинчиками вместо входа в метро 'Хрещатик': как выглядела улица Институтская в Киеве в 1880 годах. Фото

В 1880-х годах часть улицы Институтской в Киеве, где сейчас находится вестибюль станции метро "Хрещатик", выглядела совсем по-другому. Здесь стояли небольшие дома, в которых были открыты многочисленные киевские магазинчики.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, от старой застройки этой локации почти ничего не осталось

"Улица Институтская, 1880-е годы. В наши дни здесь находится вход в метро "Крещатик". Вдали видна (ее первое здание. – Ред.) киевская дума", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что вместо наземного вестибюля столичной подземки, на этой улице раньше стояли двух-трехэтажные дома, в которых, в частности, были открыты многочисленные киевские магазинчики.

Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В начале XIX века в связи с застройкой местности улицу назвали Ивановской.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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