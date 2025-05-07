Дикий и в почти первозданном виде: как выглядел Днепр в Киеве в 1890-х годах. Уникальное фото

Старые фотографии являются уникальной возможностью заглянуть в историю Киева. В частности, увидеть, как выглядел Днепр - самотечный, в диком и почти первозданном виде в 1890-х годах.

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Фото того периода было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация на снимке выглядит иначе.

"Киев, 1890-е годы. Цепной мост и храм, в котором могли помолиться как паломники, которые шли пешком в город (как правило в Лавру), или киевляне, которые ехали в дальнюю дорогу. Сам Днепр еще самотечный, в диком и почти первозданном виде, поэтому такие замечательные отмели были частым явлением", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что храм и Цепной мост не сохранились до наших дней. Последний располагался вблизи нынешнего моста Метро, и во время "малой воды" до сих пор можно увидеть руины его опор.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны - Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой - в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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