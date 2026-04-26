За этими специалистами будут охотиться работодатели: украинцам рассказали о 3 самых ценных профессиях будущего

В Украине наиболее востребованными профессиями будущего станут специалисты, которые помогают людям адаптироваться к новым технологиям, архитекторы рабочих процессов и специалисты в сфере биотехнологий. Именно эти направления, по мнению экспертов, будут определять развитие бизнеса, рынка труда и экономики в ближайшие годы.

Об этом сообщила руководитель People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская, пишут медиа. По ее словам, главной проблемой современного рынка является не недостаток технологий, а естественное человеческое сопротивление изменениям.

Бизнес уже имеет достаточно цифровых инструментов, автоматизации и новых платформ, однако люди часто не готовы быстро их осваивать. Именно поэтому на первое место выходят специалисты, которые способны "сшивать" человека и технологии. Речь идет не только об ИТ-специалистах, а о тех, кто помогает работникам адаптироваться к новым цифровым реалиям, быстрее учиться и уменьшать страх перед изменениями.

Горбановская отмечает, что это могут быть эксперты по цифровой трансформации, корпоративного обучения, HR-аналитики, change-менеджеры, фасилитаторы изменений и консультанты по внедрению технологий. Их главная задача – не просто внедрить новый инструмент, а сделать так, чтобы люди реально начали им пользоваться.

Как пояснила Горбановская, именно инерция людей по освоению новых технологий сегодня является главным тормозом развития. Поэтому профессии, которые позволяют быстрее обучать людей и уменьшать их сопротивление новым подходам, будут самыми востребованными.

Второе место среди профессий будущего занимает архитектура рабочей среды. Речь идет о построении таких бизнес-моделей, где в центре стоит не процесс ради процесса, а человек, его опыт, эффективность и комфорт. Речь идет о комплексном проектировании рабочей среды, архитектуре рабочего места, рабочих процессов, технологических платформ и всей операционной модели бизнеса.

Третьим ключевым направлением эксперт назвала биотехнологии. Именно эта сфера стремительно набирает вес из-за глобальных демографических изменений и старения населения.

За последнее десятилетие средний возраст населения в мире вырос примерно на пять лет, а в Украине этот процесс происходит еще быстрее. Обществу нужно искать новые решения, которые позволят людям дольше оставаться активными, работоспособными и социально вовлеченными.

Ответ на этот вызов лежит на пересечении медицины и технологий. Именно биотехнологии, новые методы лечения, персонализированная медицина, генетические исследования и инновации в сфере продления активной жизни становятся одним из самых перспективных направлений.

По словам Горбановской, медицина и технологии сегодня развиваются чрезвычайно быстро, и обществу важно успевать за этими изменениями. Это нужно не только для улучшения качества жизни, но и для сохранения экономической активности населения.

