В сети показали, как в начале ХХ века выглядел один из самых первых капитальных мостов в Киеве. Фото

Первым капитальным мостом Киева был Николаевский цепной, построенный в середине позапрошлого века, однако, до наших времен он не сохранился. Почти на его месте в наши дни стоит мост Метро, и благодаря старому снимку мы можем их сравнить.

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Фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни при определенном условии можно увидеть опоры старого путепровода.

"Вид на Николаевский цепной мост и Лавру, начало ХХ века / Мост Метро, 1999 год. Тогда и сейчас", – говорится в сообщении.

Николаевский цепной мост – первый капитальный мост через Днепр в Киеве, существовавший в 1853–1920 годах. Был сооружен по проекту и под руководством британского инженера Чарльза Виньоля. Строительство моста было начато 30 августа (11 сентября) 1848 года. Металлические конструкции моста были изготовлены в Бирмингеме.

9 июня 1920 года по приказу генерала Э. Ридза-Смиглого мост был взорван отступающими польскими войсками, а восстановить его по старому проекту не удалось. Мост располагался у нынешнего моста Метро, и во время "малой воды" до сих пор можно увидеть руины его опор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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