Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Евгения Строя. Фото

На Харьковщине умер военный из Броваров Киевской области Евгений Строй. Сердце защитника Украины остановилось 4 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в громаде... Младший сержант Евгений Строй, бывший начальник склада взвода материального обеспечения, умер 4 января 2026 года в городе Барвенково. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится во вторник, 13 января, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят защитника Украины на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучанского района Алексей Дячук. Жизнь 31-летнего защитника Украины оборвалась 4 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Сердце украинского воина остановилось 30 декабря.

