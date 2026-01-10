Навсегда 31: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Дячук. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучанского района Алексей Дячук. Жизнь 31-летнего защитника Украины оборвалась 4 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"В Бучанской общине – трагедия. Погиб Алексей Дячук из Синяка", – говорится в сообщении.

Жизнь 31-летнего старшего сержанта оборвалась 4 января 2026 года на Харьковщине в результате попадания вражеского российского FPV-дрона в автомобиль, в котором он находился.

Алексей стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны: сначала служил в ТРО, впоследствии – в рядах Национальной гвардии Украины. В гражданской жизни больше всего любил автомобили и спорт.

"У Героя остались мама Нина Алексеевна, сестра Алина, жена Екатерина и шестилетняя дочь София. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Сердце украинского воина остановилось 30 декабря.

