Навсегда 43: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Заяца. Фото

В больнице под полученных на фронте ранений умер военный из села Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Сердце украинского воина остановилось 30 декабря.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"От ранений, полученных на войне, умер Сергей Заяц – 43-летний солдат из поселка Бабинцы. 30 декабря Сергей отошел в вечность в Военно-медицинском клиническом центре. Тяжелые ранения он получил 23 ноября 2025 года на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Воин присоединился к рядам Вооруженных сил Украины Сергей летом 2025 года. Служил водителем на Донецком направлении. Еще до полномасштабного вторжения полтора года находился в спецвойсках.

Герой умел пошутить даже в самые сложные моменты. Был добрым, открытым и искренним. В прошлом занимался хоккеем, играл на пианино, любил музыку и футбол.

"У Сергея остались дочь Маша, жена Анна, мама Галина и сестра Вероника. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в этой невосполнимой утрате", – добавил Федорук.

