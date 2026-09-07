Без жары и осадков: прогноз погоды по Киевской области на 7 сентября

В Киевской области в понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +22°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 7 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Температура по области днем ​​17-22°С; в Киеве днем ​​20-22 ° С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+18°С…+20°С; Мироновка +18°С…+20°С; Фастов +18°С…+20°С; Яготин +18°С…+20°С; Барышевка +18°С…+20°С; Борисполь +18°С…+20°С и Вышгород +17°С…+19°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве почти весь день будет пасмурно, только вечером небо прояснится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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