Погодные итоги лета 2026 года в Киеве: оно вошло в число 13 самых тёплых с начала наблюдений

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. За три месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошёл в пятнадцатку рейтинга самых тёплых за всю историю наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков этим календарным летом выпало 163 мм, что составляет 82% от климатической нормы.

Что рассказали специалисты

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарное лето составила 21,2°С, что выше климатической нормы на 0,8°С. Нынешнее лето стало 13-м среди самых тёплых в столице с 1881 года наблюдений", – говорится в сообщении.

Климатологи уточнили, что летние месяцы, кроме июля, в Киеве были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение, составившее 2,2℃, наблюдалось в августе. Всего за лето в столице было зарегистрировано лишь четыре температурных рекорда в августе.

Самым холодным днём лета стало 1 июня, когда температура опустилась до 7,7ºС, а самым тёплым – 6 августа, когда температура воздуха поднялась до 39,0ºС.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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