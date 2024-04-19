Без осадков и заморозки ночью: прогноз погоды по Киевской области на 20 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 20 апреля, переменная облачность, без осадков. Синоптики предупредили о ночных заморозках в регионе – 0-3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 20 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью заморозка 0-3°С, температура днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 13-15°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 апреля небо, ясное в Киеве утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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