Без осадков и до +24°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 18 августа

В Киевской области в понедельник, 18 августа, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 18 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области днем 19-24°С, по Киеву 21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +21°С... +23°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +20°С... +22°С; Яготин +21°С... +23°С; Барышевка +21°С... +23°С; Борисполь +21°С... +23°С и Вышгород +20°С... +22°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Без осадков.

