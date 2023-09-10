Без осадков и до +23°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 10 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 10 сентября, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 10 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области днем 18-23°С; в Киеве днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +19°С…+21°С; Мироновка +19°С…+21°С; Фастов +19°С…+21°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +19°С…+21°С.

Добавим, что, согласно информации портала Sinoptik, 10 сентября в Киеве облаков наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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