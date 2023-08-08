Без осадков и +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 9 августа, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 августа. Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 9 августа в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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