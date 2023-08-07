В Киеве ночью 6 августа зафиксировали температурный рекорд

В Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Днем в воскресенье воздух в столице погрелся до +35°С.

"По данным наблюдений метеостанции ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2°С. Предыдущее рекордное значение +21,0°С в 2010 году превышено на 0,2°С", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Они превысили предыдущий показатель в 2007 году.

в Киеве в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бушевала в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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