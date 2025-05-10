Базар и небольшой храм, вместо НСК 'Олимпийский': в сети опубликовали уникальное фото Киева начала 1900-х

Старые фотографии позволяют нам узнавать новые факты об истории Киева. Например, в начале 1900-х на месте нынешнего НСК "Олимпийский" был маленький базар и небольшая церковь.

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Уникальный снимок опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой была эта локация около 120 лет назад.

"Начало XX века. Представьте себе: там, где сегодня гремит Олимпийский стадион, когда-то располагался тихий базарчик и небольшой храм. Только подумайте, как изменилось это пространство за более чем столетие", - констатировали в сообществе.

Национальный спортивный комплекс"Олимпийский" - универсальное спортивное сооружение в Киеве, главная арена Украины. Здесь проводят домашние матчи футбольные клубы "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк) и национальная сборная страны. Он вмещает 70 050 зрителей.

Напомним, в далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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