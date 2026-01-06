Аттракцион не работает: в Киеве наложили арест на Колесо обозрения на Подоле. Подробности и фото

В Киеве правоохранители в судебном порядке остановили работу Колеса обозрения на Контрактовой площади. На сам аттракцион согласно решению – наложен арест.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Его эксплуатация создает угрозу здоровью и жизни людей.

Что известно

"По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева Подольский районный суд наложил арест с запретом пользования на аттракцион "Колеса обозрения", размещенный на Контрактовой площади в Киеве", – говорится в сообщении.

При осмотре аттракциона было установлено, что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности зафиксировано, что брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.

Поэтому существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, включая травмирование или гибель людей. Поэтому прокуроры просили суд остановить работу аттракциона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, 21 июля 2024 года, оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. На следующие сутки, 22 июля, спасатели и правоохранители нашли тело погибшего 20-летнего парня.

