Работу колеса обозрения на столичном Подоле хочет запретить прокуратура: создает угрозу жизни людей. Видео

В Киеве прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации колеса обозрения на Подоле. Как отметили правоохранители, это было сделано из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

Его эксплуатация создает угрозу здоровью и жизни людей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Аттракцион на Подоле

По словам правоохранителей, было открыто уголовное производство по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации колеса обозрения на Подоле. В ходе расследования и осмотра аттракциона было установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В частности зафиксировано, что брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.

"Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте колеса обозрения с запретом его эксплуатации. Таким образом правоохранители хотят предупредить возможные негативные последствия пользования аттракционом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, 21 июля 2024 года, оборвался трос аттракциона – спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. На следующие сутки, 22 июля, спасатели и правоохранители нашли тело погибшего 20-летнего парня.

