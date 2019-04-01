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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Собачі бої": у Зеленського запропонували Порошенку провести дебати з Коломойським

11.5тЧитати матеріал російською

В команді кандидата в президенти Володимира Зеленського запропонували главі державі Петру Порошенку провести дебати з олігархом Ігорем Коломойським.

Таку пропозицію висунув радник шоумена Руслан Рябошапка. Він заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Порошенком, бо він вважає Зеленського "маріонеткою Коломойського", передає "Громадське".

"Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина 5 років була на вищому посту в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якийсь план на 5 років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію або обмін поглядами за програмами", – зазначив Рябошапка.

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Радник наголосив, що Зеленський скоро покаже виборцям програму і членів команди.

"Обговорювати ці особи і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати? Або Коломойський з Медведчуком?" – заявив Рябошапка.

"Собачі бої": у Зеленського запропонували Порошенку провести дебати з Коломойським

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Предложил Рябошапка (отставной, не справившийся со своими обязанностями функционер). Отмазилово из штаба "ЗеВо", что бы не идти на дебаты. Жалкое подобие левой руки
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Севченко Николай
Севченко Николай
А как создать петицию за принуждение Зеленского к дебатам? Есть у кого опыт с петициями?
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Севченко Николай
Севченко Николай
Что за трусливый кандидат. Ну ты же не мальчик уже. Иди покажи на что ты способен. Ломается, как девочка. Даже девочки смелее его.
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