"Собачі бої": у Зеленського запропонували Порошенку провести дебати з Коломойським

В команді кандидата в президенти Володимира Зеленського запропонували главі державі Петру Порошенку провести дебати з олігархом Ігорем Коломойським.
Таку пропозицію висунув радник шоумена Руслан Рябошапка. Він заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Порошенком, бо він вважає Зеленського "маріонеткою Коломойського", передає "Громадське".
"Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина 5 років була на вищому посту в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якийсь план на 5 років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію або обмін поглядами за програмами", – зазначив Рябошапка.
Радник наголосив, що Зеленський скоро покаже виборцям програму і членів команди.
"Обговорювати ці особи і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати? Або Коломойський з Медведчуком?" – заявив Рябошапка.
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