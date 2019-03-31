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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Без жартів": на Заході спалахнув ажіотаж довкола виборів президента України

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Відомі світові ЗМІ активно відстежують президентські вибори в Україні. Більш того, наприклад, видання Німеччини присвятили цій темі перші позиції своїх сайтів.

Українські вибори їхні редакції відстежують більш ретельно, ніж місцеві вибори в Туреччині, пише "112 Україна".

Зокрема, Заходу цікаво, що до другого туру виборів президента України вириваються відомий шоумен Володимир Зеленський, який не має політичного досвіду, і чинний глава держави Петро Порошенко.

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Саме на цьому контрасті багато іноземних ЗМІ і вибудовують заголовки своїх топових статей: "Без жартів: комік виграє перший тур на президентських виборах в Україні", "Комік Зеленський зустрінеться з президентом Порошенком в другому турі", "Комік Зеленський вступає в поєдинок з чинним президентом Порошенком", "Комік на вершині, але в Україні все може трапитися".

Відзначимо, що українським виборам присвятили свої матеріали такі імениті видання, як Politico, The Guardian, The Independent, Le Monde, Die Welt та інші.

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Скріншот сторінки

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Скріншот сторінки

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Скріншот сторінки

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Скріншот сторінки

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Західні ЗМІ про вибори в Україні

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний екзит-пол оприлюднив дані станом на 20:00. Згідно з ними, Володимир Зеленський має 30,6% підтримки, Петро Порошенко — 17,8%, Юлія Тимошенко — 14,2%.

Нагадаємо, о 20:00 31 березня в Україні завершилося голосування на виборах президента. Для їх проведення було створено 199 виборчих округовна всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Украина уронила себя.
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Федоров Федор
Федоров Федор
После прочтения этой статьи сложилось впечатление,что писавший ее радуется тому,что выборы Украины обсуждают в западной прессе.
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