Вибори в Україні: в Європі вказали на головні проблеми першого туру

Перший тур президентських виборів в Україні показав конкуренцію між кандидатами, проте мав низку недоліків.

Про це заявив глава делегації Європарламенту зі спостереження за виборами Даріуш Росаті під час прес-конференції в Києві, передає "Європейська правда".

"Явно незбалансований і нерівний доступ кандидатів до ЗМІ, на жаль, підкріплений упередженим висвітленням певних кандидатів і кампаній; між кандидатами не було справжньої дискусії; процес залишався занадто громіздким, тривалим і складним для дуже великої кількості виборців для реєстрації або голосування, від внутрішніх трудових мігрантів до українців, які проживають за кордоном", – зазначив він.

Вибори

За словами Росаті, незважаючи на відчутний вплив РФ, Україна все ж змогла вистояти.

"Давайте дивитися на речі реально і називати їх своїми іменами: Україна воює відтоді, як Росія направила війська для анексії Криму, окупувала частини Донецької і Луганської областей і постійно надає всю військову і політичну підтримку сепаратистам. Прямими наслідками цього є 13000 жертв, сотні тисяч поранених, мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб, масові порушення прав людини, гуманітарна катастрофа, спустошення і руйнування: це контекст цих виборів, і ми всі повинні мати це на увазі", – наголосив він.

На думку євродепутата, перший тур виборів був конкурентним, оскільки жоден із кандидатів на пост глави держави не був явним лідером президентської гонки.

"Вибір кандидатів був як мінімум великим і різноманітним, представляв широкий спектр політичних альтернатив, хоча лише 5 із 39 кандидатів були жінками", – зазначив Росаті.

Це, за словами євродепутата, може бути виправлено на парламентських виборах у кінці 2019 року.

"Спостерігачі також відзначили, що єдиний виборчий кодекс не був прийнятий вчасно, незважаючи на давнє зобов'язання української влади, крім цього повідомлялося про випадки підкупу голосів і нецільового використання адміністративного ресурсу, а нейтралітет деяких високопоставлених чиновників ставиться під сумнів через їх передвиборну діяльность", – поділився він, при цьому запевнивши, що вибори відбулися, незважаючи на низку негативних факторів.

Даріуш Росаті gordonua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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