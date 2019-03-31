Другий тур виборів-2019: виборцям нагадали про важливий нюанс голосування

Щоб проголосувати в другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, потрібно повторно подати відповідні документи до Держреєстру виборців.
Про це нагадав міністр юстиції України Павло Петренко на сторінці в Twitter. Він зазначив, що підтвердити місце голосування потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів.
"Звертаюся до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування", — написав Петренко.
Дуже важліво!- Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 березня 2019 р.
Звертайтесь до всіх, хто голосує не було за місцем реєстрації. Перед іншим туром, чи не пізніше, чем за 5 днів, вам нужно буде ще раз звернути до відповідніх центрів реєстрації та підтвердіті своє нове місце Голосування. # ЯМаюПравоГолосу # ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh
Нагадаємо:
О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.
У бюлетенях було 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, були шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Виборчі дільниці закрилися о 20:00.
Явка на виборах президента України станом на 20:00 31 березня становила понад 65% без урахування виборчих дільниць за межами країни.
Оприлюднено також перші дані екзит-полів.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як українцям голосувати на виборах не за місцем реєстрації.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!