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Другий тур виборів-2019: виборцям нагадали про важливий нюанс голосування

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Щоб проголосувати в другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, потрібно повторно подати відповідні документи до Держреєстру виборців.

Про це нагадав міністр юстиції України Павло Петренко на сторінці в Twitter. Він зазначив, що підтвердити місце голосування потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів.

"Звертаюся до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування", — написав Петренко.

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Другий тур виборів-2019: виборцям нагадали про важливий нюанс голосування

Нагадаємо:

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як українцям голосувати на виборах не за місцем реєстрації.

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Особа
Павло Петренко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаголосування
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