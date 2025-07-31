В Telegram произошел масштабный сбой: какие функции не работают

Вечером 31 июля в работе Telegram произошли сильные сбои. Пользователи жалуются на то, что в мессенджере перестали работать некоторые функции, или же работают с задержкой.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на Downdetector. При этом пользователи отметили, что возникли проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиа.

Как можно увидеть на сайте Downdetector, с 22:00 четверга, 31 июля, было более 600 отчетов о сбое в работе Telegram.

Согласно Downdetector, самые частые проблемы, которые возникают у пользователей, – подключение к серверу, проблемы в приложении и с входом.

Проблемы с работой мессенджера зафиксировали в разных странах, в том числе в Украине.

Пропагандистские СМИ сообщили, что проблемы с Telegram возникли и в России. Там насчитывается более 3,6 тысячи жалоб. Однако представители социальной сети пока не отреагировали на сложности в работе Telegram по миру, а также о причинах этого.

Что предшествовало

Ранее Telegram заблокировали в двух регионах, подконтрольных РФ, – Дагестане и Чечне. Решение объяснили опасением, что мессенджер может использовать "враг".

В конце июня из мессенджера Telegram исчез целый ряд каналов проектов, которые занимаются OSINT – разведкой по открытым источникам. Под блокировку попали украинские, российские и один белорусский канал. У всех удаленных ресурсов в названии была аббревиатура OSINT (Open Source Intelligence). При этом OSINT-каналы исчезли из Telegram на фоне удаления ботов, у которых можно было купить любые личные данные россиян из слитых в сеть взломанных баз.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планирует контролировать иностранные мессенджеры. Диктатор Владимир Путин поручил правительству до начала осени этого года разработать меры по соответствующему ограничению.

Мессенджер, созданный РФ для россиян, называется МАХ. Внешне он похож на Telegram, а среди отличий – синхронизация с "Госуслугами" и широкие возможности для отслеживания пользовательских данных.

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