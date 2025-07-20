Россия хочет взять под контроль иностранные мессенджеры – СВР

Страна-агрессор Россия планирует контролировать иностранные мессенджеры. Диктатор Владимир Путин поручил правительству до начала осени этого года разработать меры по соответствующему ограничению.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Вместо этого россияне создали собственное приложение централизованной системы цифрового наблюдения.

"Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в "недружественных странах", – говорится в сообщении.

Мессенджер WhatsApp компании Meta, признанной экстремистской в России, оказался в центре внимания властей агрессора и является одним из основных претендентов на возможную блокировку. Неопределенной остается ситуация и с Telegram. Хотя происхождение платформы российское, ее "независимость" и нежелание сотрудничать с властями вызывают у Кремля сомнения.

На фоне этого власти РФ активно продвигают новый "национальный" мессенджер Max, разработанный компанией VK. Чиновникам приказано перейти на эту платформу. Max имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам пользователя.

Программа не выключается привычными способами, использует root-доступ и системные jar-файлы, что характерно для вредоносного программного обеспечения. Все данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая контролируется спецслужбами РФ.

Напомним, Россия в последние годы увеличила подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы. За время полномасштабной войны в Украине зафиксировано увеличение количества гибридных атак РФ в Европе, в частности по энергетике, транспорту и связи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Telegram заблокировали в двух регионах подконтрольных РФ – Дагестане и Чечне. Решение объяснили опасением, что мессенджер может использовать "враг".

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