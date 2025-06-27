Из Telegram пропали несколько украинских и российских OSINT-каналов: что происходит

Из мессенджера Telegram 26 июня пропал целый ряд каналов проектов, которые занимаются OSINT – разведкой по открытым источникам. Под блокировку попали украинские, российские и один беларуский канал.

Видео дня

У всех удаленных ресурсов в названии была аббревиатура OSINT (Open Source Intelligence), пишут в сети. Там также отметили, что OSINT-каналы пропали из Telegram на фоне удаления ботов, в которых можно было купить любые личные данные россиян из слитых в сеть взломанных баз.

На данный момент известно об удалении каналов проектов @osint_pythons , @schwarz_osint , @OSINTBY , @Osint_san_framework. Они не писали о войне в Украине.

Также под блокировку попал украинский проект OsintFlow, о чем его создатели сообщили в своем резервном канале.

Кроме него были удалены наши каналы Cat Eyes OSINT, OSINT Georgia и OSINT-бджоли. Последний проект опубликовал на YouTube видео, в котором подробно рассказал о блокировке.

"Мы считаем, что Павел Дуров совершил недружественный шаг по отношению к Силам обороны Украины. Телеграм заблокировал почти все каналы, которые занимаются прикладным, боевым OSINT. Украинский OSINT за годы войны мутировал в боевой OSINT, то есть это разведчики, они устанавливают российских военных преступников, геолоцируют места скопления техники, личного состава россиян, в общем – борются с оккупантом", – сказал автор.

OSINT-бджоли добавили, что блокировка произошла без предупреждения, каких-либо объяснений и возможности подать апелляцию.

"Мы уверены, что это не случайность, а целенаправленная атака на украинские аналитические сообщества. Telegram действует в интересах россии – государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины, и годами ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Поэтому мы считаем, что и основатель телеграмм, Павел Дуров, действует в интересах российских спецслужб!" – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 7 апреля был удален Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который имел более 1 миллиона подписчиков и публиковал информацию о ситуации в армии РФ, данные российских чиновников и правоохранителей и прочие инсайды. Представители мессенджера заявили, что они не причастны к блокировке, и что канал якобы был удален самим владельцем. Последний это опроверг.

Как сообщал OBOZ.UA, в России собираются заблокировать Telegram и заставить всех перейти на государственный мессенджер МАХ, который будет синхронизирован с "Госуслугами". Так в России видят "цифровой суверенитет", объясняя идею создания такого сервиса частью стратегии Кремля по снижению зависимости от иностранных технологий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!