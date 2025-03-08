В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram: 'министр' объяснил причину

В субботу, 8 марта, в двух подконтрольных регионах Российской Федерации заблокировали Telegram. Это произошло из-за опасений, что мессенджер может быть использован "врагами".

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. В настоящее время приложение не работает в Дагестане и Чечне. По словам министра цифровизации Дагестана, Юрия Гамзатова, Telegram часто используют "недруги". Он привел пример беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Telegram должен пересмотреть подход к модерации контента, блокировки часто избегают экстремистских материалов", – сказал член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин.

Немкин отметил, что блокировка – вынужденная мера, поскольку мессенджер "активно использовали для координации беспорядков".

При этом во власти Дагестана отметили, что в будущем Telegram могут разблокироваться.

Напомним, что в конце 2024 г. в Европе в соцсети Telegram начали массово блокировать крупнейшие российские пропагандистские новостные каналы. Отмечается, что владельцы европейских сим-карт теперь больше не могут увидеть их.

Ранее также сообщалось, что мессенджер Telegram, созданный россиянином Павлом Дуровым, часто критиковали за непрозрачность. И в следующем обновлении приложение планирует несколько поправить эту ситуацию.

OBOZ.UA рассказывал, что Telegram планирует ввести платные уведомления для своих пользователей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.