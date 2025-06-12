Власти РФ хотят заблокировать Telegram, чтобы заставить россиян перейти на государственный месседжер: неожиданная реакция z-военкоров

В России собираются заблокировать Telegram и заставить всех перейти на государственный месседжер МАХ, который будет синхронизирован с "Госуслугами". Так в России видят "цифровой суверенитет", объясняя идея создания такого сервиса частью стратегии Кремля по снижению зависимости от иностранных технологий.

Видео дня

Неожиданной на эту инициативу стала реакция z-военкоров. Они выступили против такого "суверенитета", явно не доверяя своему государству.

Месседжер Max внешне похож на Telegram. Max будет тесно интегрирован с государственными сервисами, что, по замыслу инициаторов, должно стать его главным конкурентным преимуществом.

Однако сами россияне с недоверием относятся к такому "преимуществу", считая, что все данные пользователей будут утекать в полицию и другие ведомства.

Но российские власти не собираются учитывать мнение своих граждан и заставить их перейти на государственный месседжер, заблокировав Telegram.

"Telegram в России нужно либо замедлить, либо вовсе заблокировать. Только так можно пересадить россиян на новый государственный месседжер MAX", - заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Против такой политики неожиданно выступили z-военкоры. Они заявили, что скорее перейдут на закрытый месседжер Signal, чем будут пользоваться государственным.

Их реакция показывает, что z-военкоры не очень доверяют своему государству.

"Мы скорее перейдем на Signal, Session, Zangi, Threema и другие закрытые месседжеры, чем будем пользоваться государственным российским месседжером, который только ленивый не будет читать и просматривать", - говорится в заметке одного из них.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Telegram заблокировали в двух регионах подконтрольных России - Дагестане и Чечне. Такое решение объяснили опасением, что месседжер может быть использован "врагами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!