Ученые нашли вероятное объяснение 'фонтана молодости' в центре нашей галактики

Звездное скопление IRS13 вблизи центральной черной дыры Стрелец A* (Sgr A*) нашей галактики Млечный путь является на удивление молодым и бросает вызов современным теориям звездообразования. Это открытие стало возможным благодаря десятилетиям данных и космическому телескопу Джеймсу Уэббу.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal. Международная команда исследователей под руководством доктора Флориана Пейскера из Института астрофизики Кельнского университета (Германия) подробно изучила звездное скопление IRS13 и обнаружила, что оно значительно моложе, чем предполагалось.

Само скопление было обнаружено еще более 12 лет назад, но идентифицировать его членов удалось только сейчас, объединив массивы данных с нескольких телескопов, собранных в течение нескольких десятилетий.

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Выяснилось, что звезды в скоплении чрезвычайно молоды и им "лишь" несколько сотен тысяч лет. Это очень юный возраст для звезд, особенно если сравнивать их с нашим Солнцем, которому 5 миллиардов лет.

При этом ученые знают, что вблизи сверхмассивной черной дыры не может существовать так много молодых звезд, поскольку этому мешают высокоэнергетическое излучение и приливные силы галактики. Поэтому ученые пытались выяснить, как они все же образовались там.

Исследование показало, что IRS13 прошла сложную историю формирования. Как предполагают ученые, его могло притянуть к сверхмассивной черной дыре под влиянием разных факторов.

Когда гравитация черной дыры "захватила" скопление, на его переднем крае образовалась носовая ударная волна, напоминающая рассекающую воду носовую часть корабля. В результате произошел скачок плотности пыли, который мог повлечь за собой дальнейшее звездное образование. Такой процесс, по мнению ученых, может объяснить, почему молодые звезды в скоплении находятся преимущественно на его вершине или передней части.

Пейскер объяснил, что анализ IRS13 и интерпретация скопления являются "первой попыткой разгадать десятилетнюю тайну неожиданно молодых звезд в Галактическом Центре".

Он также рассказал, что еще ближе к черной дыре находится другое скопление – так называемый S-кластер, также состоящий из молодых звезд, которые "значительно моложе, чем можно было бы предположить согласно принятым теориям".

Второй автор исследования и ученый из Университета Масарика в Брно (Чехия) доктор Михал Заячек пояснил, что звездное скопление IRS13 – это первый случай, "когда мы смогли обнаружить звездные популяции всех возрастов – горячие звезды главной последовательности и молодые звезды, расположенные так близко к центру Млечного пути".

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