У черной дыры в центре нашей галактики, вероятно, есть таинственный спутник: что известно ученым

Черная дыра в центре нашей галактики Млечный путь может иметь компаньона в виде черной дыры промежуточной массы, о которых ученым очень мало известно. Правда, ни одно из современных устройств, используемых человечеством, не дает возможности зафиксировать это.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv. Работе ученых еще предстоит пройти рецензирование научным сообществом.

Большинство галактик содержат сверхмассивную черную дыру, а некоторые – две. Такое происходит после слияния галактик, когда черная дыра одной галактики поглощается другой.

Человечеству доподлинно известно, что в сердце нашей галактики находится гигантская черная дыра, известная как Стрелец A* (Sag A*). Она более чем в 4,2 миллиона раз больше нашего Солнца и находится на расстоянии всего в 27 000 световых лет от Земли.

Это ближайшая сверхмассивная черная дыра, и одна из двух, которые ученые с Земли наблюдали напрямую.

Как отмечает Universe Today, Sag A* находится настолько близко, что ученые могут видеть вращающиеся вокруг нее звезды. Наблюдения за некоторыми из них продолжаются уже более 20 лет, поэтому земным ученым хорошо известны их орбиты.

Именно используя данные об орбитах этих звезд, ученые попытались найти ответ на вопрос о том, имеет ли черная дыра в нашей галактике компаньона.

Предыдущие наблюдения показали, что в Млечном пути точно есть только одна сверхмассивная черная дыра. Однако рядом с Sag A* могут существовать черные дыры звездной массы. Проблема в том, что современные наблюдения недостаточно чувствительны к их обнаружению.

Также существует возможность, что на орбите Sag A* вращается промежуточная черная дыра (ПЧД). Масса такой дыры составляет от сотен до тысяч Солнц.

В отличие от обычных черных дыр, они не образуются вследствие коллапса массивной звезды, а также не может быть такого, что они попадают в другую галактику после галактических столкновений. Такие "небольшие" черные дыры были только недавно открыты благодаря гравитационным волнам от слияния черных дыр, поэтому они не очень хорошо изучены. Ученые не уверены, как вообще они возникают и насколько могут быть распространены.

Но существование ПЧД вблизи Sag A* можно вычислить благодаря воздействию на орбиты звезд, также вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры.

Поэтому исследователи рассмотрели орбиту звезды, известной как S0-2 или S2. Она имеет одну из ближайших орбит Sag A*, с орбитальным периодом 16 лет. Ученые убеждены, что именно эта звезда должна испытать гравитационное влияние ПЧД.

Первые их расчеты показали, что на орбите S0-2 не было обнаружено никаких доказательств гравитационных волнений. Однако, как отмечают ученые, это не опровергает существование ПЧД рядом со сверхмассивной черной дырой, а лишь указывает на то, что она может иметь недостаточную массу для воздействия на звезду.

"Исходя из данных, если гипотетическая черная дыра промежуточной массы вращается вне орбиты S0-2, скажем, с радиусом орбиты от 1000 астрономических единиц до 4000 а.е., то она может иметь массу не более от 1000 до 10 000 Солнце. Если же существует ПЧД, вращающаяся вокруг Sag A* ближе, чем S0-2, то ее масса может составлять не более 400 Солнц", – подытожили ученые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что NASA показало видео с черными дырами, от которого становится жутко: на их фоне Солнце только песчинка.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.