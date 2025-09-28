Сравнение iPhone 17 Air и Pro: какую модель выбрать

Выход новых iPhone всегда становится событием в мире технологий, и в этом году Apple представила сразу несколько интересных моделей. Больше всего внимания привлекают сверхтонкий iPhone 17 Air и флагманский iPhone 17 Pro. Несмотря на одинаковый процессор, они кардинально отличаются по дизайну, функционалу и позиционированию.

Apple сделала ставку и на стиль, и на мощность, представив более тонкий, чем все предыдущие модели iPhone 17 Air и профессиональные iPhone 17 Pro. Эксперты MacRumors сравнили обе модели.

Дизайн и эргономика

iPhone 17 Air поражает толщиной всего 5,6 мм – это действительно рекорд среди айфонов. В руке он кажется почти невесомым, особенно после Pro-версий. Если вам важен комфорт и минимальный вес, Air станет настоящим открытием.

iPhone 17 Pro и Pro Max – ощутимо массивнее. Apple отказалась от титана из-за проблем с отводом тепла, вернувшись к алюминию. Корпус получил новую систему охлаждения с паровой камерой и даже капелькой воды внутри для отвода тепла.

Стоит упомянуть и о цветах: яркий оранжевый Pro выглядит наиболее смело, тогда как серебристая версия поражает элегантностью.

Камеры

Air имеет только один основной объектив, поэтому пользователи Ultra Wide или Telephoto почувствуют ограничения. В то же время Apple добавила поддержку редактируемого портретного режима, даже с единственной камерой.

Pro-модели получили целую "камерную платформу" вместо привычного выступления. Здесь есть телефотообъектив на 48 Мп с 4х или 8х зумом, что обеспечивает качественные портреты с глубоким боке.

Фронтальная камера одинаковая во всех моделях: 18 Мп с функцией Center Stage, которая позволяет делать селфи в портретной или альбомной ориентации без вращения телефона.

Экран и защита

У Pro-версий появился Ceramic Shield 2 на фронтальной панели с лучшей защитой от царапин, а задняя панель впервые выполнена из Ceramic Shield для большей прочности.

Air такого решения не имеет, но его тонкий корпус сохранил премиальное ощущение.

Автономность

Несмотря на сверхтонкий дизайн, Air показывает довольно неплохую автономность.

Но Pro и Pro Max выигрывают с запасом – примерно на шесть часов дольше работы, по тестам Apple. Для тех, кто активно снимает или играет, разница будет ощутимой.

Дополнительные возможности

Все модели поддерживают двойную видеосъемку (одновременно фронтальной и основной камерами) – полезно для влогов или реакционных видео.

Pro-линейка благодаря системе охлаждения лучше держит нагрузку в GPU-тяжелых задачах – игр или монтажа.

Что выбрать

iPhone 17 Air подойдет тем, кто ценит минимализм, легкость и удобство. Это смартфон для повседневного использования, социальных сетей и базовой съемки.

iPhone 17 Pro/Pro Max – для тех, кто хочет максимум: мощные камеры, долгую автономность, охлаждение для игр и тяжелых задач, более прочный корпус.

