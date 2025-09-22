Идеальные селфи: как работает фронтальная камера на новых iPhone 17

Во всех моделях серии iPhone 17, а также в новом iPhone Air, фронтальная камера Center Stage с разрешением 18 Мп открывает новый уровень мобильной фотографии. Благодаря квадратному сенсору и интеллектуальным функциям автовращения и авто-зума камера подстраивается для идеального селфи.

Квадратный сенсор фиксирует больше информации, чем традиционные прямоугольные, что дает дополнительную гибкость в кадрировании без потери качества изображения. Детали рассказало издание MacRumors.

Как работают Auto-Rotate и Auto-Zoom

Функция Center Stage (Автосцена) автоматически переключает ориентацию между горизонтальной и вертикальной (Portrait/Landscape), поэтому вам не нужно физически вращать iPhone. Камера также динамически регулирует поле зрения в зависимости от того, что происходит в кадре.

При съемке селфи крупным планом камера качественно держит кадр. Когда к вам присоединяются друзья, поле зрения автоматически расширяется, чтобы уместить всех без обрезки.

Как сделать фото с Center Stage

Откройте приложение Камера/Camera.

Нажмите иконку стрелок в круге (Переключение камеры/Switch Camera) в нижнем правом углу, чтобы включить фронтальную камеру.

Убедитесь, что кнопка Center Stage/Центр кадра светится желтым – это означает, что функция включена.

Выровняйте кадр – система автоматически подстроит ориентацию и масштаб.

Сделайте фото или видео.

Ручное управление камерой

Когда нужен полный контроль, можно отключить автоматические функции:

Ручное изменение ориентации/Manual Rotation. Коснитесь иконки ориентации (Ориентация/Orientation) в видоискателе, чтобы самостоятельно выбрать портретный или альбомный режим.

Ручной зум/Manual Zoom. Используйте иконку со стрелками (Зум/Zoom) для изменения поля зрения.

Как выключить Auto-Rotate

Коснитесь желтой кнопки Center Stage/Центр кадра.

Выберите Выключено/Off возле опции Auto Rotate/Автоповорот.

Теперь камера не будет автоматически менять ориентацию.

Как выключить Auto-Zoom

Коснитесь желтой кнопки Center Stage/Центр кадра.

Выберите Выключено/Off возле опции Auto Zoom/Автозум.

Используйте кнопку Zoom, чтобы настроить масштаб вручную.

Дополнительные возможности

Функция Center Stage/Центр кадра работает и во время звонков в FaceTime, постоянно удерживая лицо в центре кадра. Для видеосъемки в iPhone 17 также доступна функция Dual Capture Video/Двойная съемка, позволяющая одновременно использовать две камеры.

OBOZ.UA также рассказывал, о каких нововведениях не сказали на презентации Apple.

