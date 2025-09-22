Идеальные селфи: как работает фронтальная камера на новых iPhone 17
Во всех моделях серии iPhone 17, а также в новом iPhone Air, фронтальная камера Center Stage с разрешением 18 Мп открывает новый уровень мобильной фотографии. Благодаря квадратному сенсору и интеллектуальным функциям автовращения и авто-зума камера подстраивается для идеального селфи.
Квадратный сенсор фиксирует больше информации, чем традиционные прямоугольные, что дает дополнительную гибкость в кадрировании без потери качества изображения. Детали рассказало издание MacRumors.
Как работают Auto-Rotate и Auto-Zoom
Функция Center Stage (Автосцена) автоматически переключает ориентацию между горизонтальной и вертикальной (Portrait/Landscape), поэтому вам не нужно физически вращать iPhone. Камера также динамически регулирует поле зрения в зависимости от того, что происходит в кадре.
При съемке селфи крупным планом камера качественно держит кадр. Когда к вам присоединяются друзья, поле зрения автоматически расширяется, чтобы уместить всех без обрезки.
Как сделать фото с Center Stage
- Откройте приложение Камера/Camera.
- Нажмите иконку стрелок в круге (Переключение камеры/Switch Camera) в нижнем правом углу, чтобы включить фронтальную камеру.
- Убедитесь, что кнопка Center Stage/Центр кадра светится желтым – это означает, что функция включена.
- Выровняйте кадр – система автоматически подстроит ориентацию и масштаб.
- Сделайте фото или видео.
Ручное управление камерой
Когда нужен полный контроль, можно отключить автоматические функции:
Ручное изменение ориентации/Manual Rotation. Коснитесь иконки ориентации (Ориентация/Orientation) в видоискателе, чтобы самостоятельно выбрать портретный или альбомный режим.
Ручной зум/Manual Zoom. Используйте иконку со стрелками (Зум/Zoom) для изменения поля зрения.
Как выключить Auto-Rotate
- Коснитесь желтой кнопки Center Stage/Центр кадра.
- Выберите Выключено/Off возле опции Auto Rotate/Автоповорот.
- Теперь камера не будет автоматически менять ориентацию.
Как выключить Auto-Zoom
- Коснитесь желтой кнопки Center Stage/Центр кадра.
- Выберите Выключено/Off возле опции Auto Zoom/Автозум.
- Используйте кнопку Zoom, чтобы настроить масштаб вручную.
Дополнительные возможности
Функция Center Stage/Центр кадра работает и во время звонков в FaceTime, постоянно удерживая лицо в центре кадра. Для видеосъемки в iPhone 17 также доступна функция Dual Capture Video/Двойная съемка, позволяющая одновременно использовать две камеры.
OBOZ.UA также рассказывал, о каких нововведениях не сказали на презентации Apple.
