Скандал с раздеванием фотографий не помеха: чат-бот Маска Grok стал третьим по популярности в США

Чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok от компании Илона Маска xAI стал третьим по популярности в Соединенных Штатах, из-за чего его доля на рынке стремительно растет. По последним данным, доля чат-бота Grok на рынке США в прошлом месяце выросла почти до 18%.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, на пути такого продвижения не стал даже скандал с использованием ИИ Grok для генерации сексуализированных изображений женщин и несовершеннолетних.

О каком скандале речь

На эти новогодние праздники пользователи соцсети X (которую по привычке до сих пор называют Twitter) придумали себе новое сомнительное развлечение. Они под записями с фотографиями приказывали чат-боту Grok "раздеть" людей на фото – и ИИ от Маска выполнял такие приказы.

Уже в конце января Еврокомиссия объявила об официальном расследовании против ИИ-бота Grok. Как официально сообщалось, инструмент от Илона Маска был использован для заполнения соцсетей "раздетыми" изображениями реальных людей, включая женщин и детей.

Данные американского рынка

Сообщая о росте xAI на рынке США, агентство ссылается на данные аналитической компании Apptopia. Согласно им, доля чат-бота Grok на американском рынке в прошлом месяце выросла до 17,8%, тогда как в декабре этот показатель составлял 14%, а в январе 2025 года – лишь 1,9%.

Причем доля конкурентов ChatGPT в прошлом месяце уменьшилась до 52,9% – по сравнению с 80,9% в январе прошлого года. Зато доля чатбота Gemini за тот же период выросла с 17,3% (до 29,4%).

Таким образом, Grok в январе стал третьим по популярности чат-ботом в США – после лидера рынка ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.

Причины роста

"Я подозреваю, что продвижение в X является самой большой причиной роста Grok", – цитирует агентство главного аналитика компании Emarketer Нейта Эллиотта.

Но издание намекает на другие причины. Хотя в X объявили, что уже запретили учетной записи Grok создавать изображения обнаженных людей, "чат-бот продолжает делать это по соответствующему запросу", подчеркивают в Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект от Илона Маска недавно оказался в центре другого скандала. А именно – выяснилось, что Grok в сети прославлял Адольфа Гитлера и использовал антисемитские штампы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!