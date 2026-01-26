В ЕС начали расследование против чатбота Grok Илона Маска после скандала с раздеванием фотографий: какое наказание грозит

Еврокомиссия объявила в понедельник, 26 января, об официальном расследовании ИИ-бота Grok от Илона Маска. Инструмент, как сообщается, был использован для заполнения Twitter раздетыми изображениями реальных людей, включая женщин и детей.

Видео дня

Об этом сообщает Euractiv. Как сообщается, ИИ нарушил европейский Закон о цифровых услугах.

Что известно

Как сообщается, расследование оценит, выполнила ли компания xAI, которой принадлежит инструмент, юридические требования по уменьшению рисков, связанных с результатами работы искусственного интеллекта. Правоохранители DSA рассмотрят использование инструмента искусственного интеллекта для распространения незаконного контента в ЕС, включая изображения сексуального характера и материалы о сексуальном насилии над детьми, согласно заявлению ЕС.

"Мы не передадим согласие и защиту детей технологическим компаниям для нарушения и монетизации. Вред, нанесенный незаконными изображениями, является вполне реальным", – сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как только нарушения будут подтверждены, хAI могут заплатить штрафы в размере до 6% от мирового годового оборота компании.

В то же время и в хAI, и в Twitter не предоставили Комиссии оценку рисков. Они добавили, что изменения могут иметь"критическое влияние на определенные риски", ссылаясь на опасения, которые побудили к продолжению расследования.

Также отмечается, что в декабре ЕС оштрафовал Twiiter на 120 миллионов евро в связи с предыдущим расследованием DSA относительно положений о прозрачности. Другие расследования продолжаются.

Применение таких ограничений закона спровоцировало агрессивную негативную реакцию со стороны Вашингтона и самого Маска, которые призвали к отмене блока.

Напомним, ранее в Великобритании проводили проверку в отношении Grok. Орган по надзору за СМИ Ofcom выяснит, нарушил ли Twitter законодательство страны тем, что его использовали для создания и распространения сексуализированных изображений женщин и детей.

Как сообщал OBOZ.UA, этот "тренд с купальниками-бикини" был направлен как на политиков и знаменитостей, так и на обычных людей. Мы собрали несколько примеров и объяснили, почему такие действия пользователей и самого ИИ опасны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!