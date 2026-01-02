УкраїнськаУКР
Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Новости. Общество
Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

На эти новогодние праздники пользователи соцсети X, которую по привычке до сих пор называют Twitter, придумали себе новое сомнительное развлечение. Они приходят под записи с фотографиями и просят искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска раздеть людей на фото до бикини.

OBOZ.UA собрал несколько примеров таких шуток, направленных на политиков и знаменитостей. Рассказываем также, почему этот тренд опасен.

Высмеивание одиозных личностей

Конечно, в первую очередь под каток противоречивого тренда попали одиозные политики. Например, нелегитимный российский президент Владимир Путин.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Среди украинских политиков, пожалуй, чаще других редактируют фото одиозного народного депутата Марьяны Безуглой.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото
Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Не стесняется Grok раздевать и своего владельца – Илона Маска. Как его ни учили хвалить миллиардера, все же он находит способы его высмеять. Вот тут, например, он без малейших сомнений надел бикини на "фашиста" – именно таким был запрос.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

А это уже фото с визита принца Саудовской Аравии в США, которые сам Маск когда-то публиковал у себя в X.com, чтобы похвастаться. Знал бы он, чем это обернется. 

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Конечно, не обошлось и без классического мема с Виктором Януковичем, который призывает остановиться, потому что тренд зашел слишком далеко.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

"Раздевали" с помощью Grok и неодушевленные предметы. Например, ракету.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Ну а это просто визуализация ИИ, который раздает все бикини, которые он "надевал" на пользователей в прошлом месяце.

Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

Почему такие развлечения неэтичны

Тренд put in bikini ("одень в бикини") называют неэтичным, унизительным и даже опасным. Причем сразу по нескольким причинам.

  • Нарушение принципа согласия. Его называют главной проблемой тренда. Использование ИИ для раздевания или сексуализации человека без его разрешения является формой цифрового насилия. Любое чье-то фото может стать объектом манипуляции, на которую не давали согласия. Это грубо нарушает право на телесную и цифровую неприкосновенность.
  • Дегуманизация и объективация. Такие инструменты превращают реальных людей (чаще всего женщин) в безвольные модели для развлечения. Это подпитывает культуру, где женское тело воспринимается как контент, который можно менять или "потреблять" по своему усмотрению одним нажатием кнопки. Собственное желание женщины и ее чувства при этом считаются неважными, такими, на которые можно не обращать внимания.
  • Репутационные риски и психологический ущерб. Даже если изображение сгенерировано ИИ, оно выглядит реалистично. Распространение таких фото может нанести реальный вред карьере, личным отношениям и психическому здоровью жертвы. Дипфейки создают ложное представление о человеке, которое потом почти невозможно полностью удалить из сети.
  • Нормализация цифрового преследования. Доступность таких функций в публичном пространстве, например в ленте соцсети X, нормализует токсичное поведение. То, что раньше считалось табуированным и позорным, теперь подается как "забавная фишка" технологии, поощряющей массовые злоупотребления.

Конечно, некоторые пользователи спрашивали и сам Grok, насколько этичными были его действия. Чат-бот на вопрос о таких злоупотреблениях в основном отвечает, называя это "тестированием навыков редактирования", хотя и добавляет, что "границы имеют значение".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пользователи интернета заподозрили, что новогоднее обращение Путина "снимали" с помощью ИИ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

