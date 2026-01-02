Grok раздевает любого до купальника: сеть захватил тренд с известными людьми. Фото

На эти новогодние праздники пользователи соцсети X, которую по привычке до сих пор называют Twitter, придумали себе новое сомнительное развлечение. Они приходят под записи с фотографиями и просят искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска раздеть людей на фото до бикини.

Видео дня

OBOZ.UA собрал несколько примеров таких шуток, направленных на политиков и знаменитостей. Рассказываем также, почему этот тренд опасен.

Высмеивание одиозных личностей

Конечно, в первую очередь под каток противоречивого тренда попали одиозные политики. Например, нелегитимный российский президент Владимир Путин.

Среди украинских политиков, пожалуй, чаще других редактируют фото одиозного народного депутата Марьяны Безуглой.

Не стесняется Grok раздевать и своего владельца – Илона Маска. Как его ни учили хвалить миллиардера, все же он находит способы его высмеять. Вот тут, например, он без малейших сомнений надел бикини на "фашиста" – именно таким был запрос.

А это уже фото с визита принца Саудовской Аравии в США, которые сам Маск когда-то публиковал у себя в X.com, чтобы похвастаться. Знал бы он, чем это обернется.

Конечно, не обошлось и без классического мема с Виктором Януковичем, который призывает остановиться, потому что тренд зашел слишком далеко.

"Раздевали" с помощью Grok и неодушевленные предметы. Например, ракету.

Ну а это просто визуализация ИИ, который раздает все бикини, которые он "надевал" на пользователей в прошлом месяце.

Почему такие развлечения неэтичны

Тренд put in bikini ("одень в бикини") называют неэтичным, унизительным и даже опасным. Причем сразу по нескольким причинам.

Нарушение принципа согласия. Его называют главной проблемой тренда. Использование ИИ для раздевания или сексуализации человека без его разрешения является формой цифрового насилия. Любое чье-то фото может стать объектом манипуляции, на которую не давали согласия. Это грубо нарушает право на телесную и цифровую неприкосновенность.

Его называют главной проблемой тренда. Использование ИИ для раздевания или сексуализации человека без его разрешения является формой цифрового насилия. Любое чье-то фото может стать объектом манипуляции, на которую не давали согласия. Это грубо нарушает право на телесную и цифровую неприкосновенность. Дегуманизация и объективация. Такие инструменты превращают реальных людей (чаще всего женщин) в безвольные модели для развлечения. Это подпитывает культуру, где женское тело воспринимается как контент, который можно менять или "потреблять" по своему усмотрению одним нажатием кнопки. Собственное желание женщины и ее чувства при этом считаются неважными, такими, на которые можно не обращать внимания.

Такие инструменты превращают реальных людей (чаще всего женщин) в безвольные модели для развлечения. Это подпитывает культуру, где женское тело воспринимается как контент, который можно менять или "потреблять" по своему усмотрению одним нажатием кнопки. Собственное желание женщины и ее чувства при этом считаются неважными, такими, на которые можно не обращать внимания. Репутационные риски и психологический ущерб. Даже если изображение сгенерировано ИИ, оно выглядит реалистично. Распространение таких фото может нанести реальный вред карьере, личным отношениям и психическому здоровью жертвы. Дипфейки создают ложное представление о человеке, которое потом почти невозможно полностью удалить из сети.

Даже если изображение сгенерировано ИИ, оно выглядит реалистично. Распространение таких фото может нанести реальный вред карьере, личным отношениям и психическому здоровью жертвы. Дипфейки создают ложное представление о человеке, которое потом почти невозможно полностью удалить из сети. Нормализация цифрового преследования. Доступность таких функций в публичном пространстве, например в ленте соцсети X, нормализует токсичное поведение. То, что раньше считалось табуированным и позорным, теперь подается как "забавная фишка" технологии, поощряющей массовые злоупотребления.

Конечно, некоторые пользователи спрашивали и сам Grok, насколько этичными были его действия. Чат-бот на вопрос о таких злоупотреблениях в основном отвечает, называя это "тестированием навыков редактирования", хотя и добавляет, что "границы имеют значение".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пользователи интернета заподозрили, что новогоднее обращение Путина "снимали" с помощью ИИ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.