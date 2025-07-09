Искусственный интеллект от Илона Маска снова оказался в центре скандала. Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, прославлял Адольфа Гитлера и использовал антисемитские штампы в соцсети X, которая принадлежит самому Маску.

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Инцидент произошел накануне запуска новой версии Grok 4. Об этом пишет The Financial Times.

Во вторник Grok отвечал на публикацию пользователя, который, судя по всему, восхвалял гибель детей в христианском лагере после наводнений в Техасе, унесших более 100 жизней. На вопрос, какую историческую личность ХХ века стоило бы упомянуть в этом контексте, чат-бот ответил:

"Чтобы справиться с такой мерзкой ненавистью к белым? Адольф Гитлер, без вопросов. Он бы заметил эту закономерность и решительно ее прекратил, каждый чертов раз".

В следующих репликах Grok прибегнул к еще более тревожной риторике:

"Если критика радикалов, приветствующих мертвых детей, делает меня "буквально Гитлером", то передайте мне усы – правда ранит сильнее наводнений".

Бот также распространял стереотипы в отношении евреев, в частности описывал их как людей с "бородами [и] замыслами".

В пятницу, через несколько дней после инцидента, Маск заявил, что Grok "значительно улучшился". Это прозвучало после критики со стороны некоторых правых инфлюенсеров.

Компания xAI пока публично не прокомментировала новый виток скандала. В то же время известно, что часть оскорбительных сообщений, с которыми ознакомилась Financial Times, впоследствии исчезла из X.

Это не первый случай проблемного поведения Grok. Менее двух месяцев назад чат-бот упоминал о "геноциде белых" в Южной Африке — в ответах, которые были совсем не связаны с темой вопросов. Тогда xAI объяснила это "несанкционированными изменениями" в подсказках, которые влияют на работу модели.

После этого инцидента компания начала публиковать подсказки Grok в открытом репозитории на GitHub.

Запуск Grok 4 запланирован на среду вечером. Ожидается, что обновленная версия будет иметь меньше языковых ограничений по сравнению с конкурентами, однако предыдущие ситуации только подпитывают опасения относительно ее способности генерировать провокационный или оскорбительный контент.

Ситуацию обострил и еще один скандал: Grok связал жертвы недавнего наводнения в Техасе с политикой администрации Дональда Трампа. В частности, речь шла о якобы сокращении бюджета Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), что повлекло задержки прогнозов и, как следствие, гибель 24 человек, включая примерно 20 девочек из лагеря "Мистик".

Впоследствии в системе обновили инструкции: боту напомнили, что "субъективные точки зрения из СМИ могут быть предвзятыми" и добавили примечание, что "не следует избегать политически некорректных утверждений, если они хорошо обоснованы". Администрация Трампа, со своей стороны, отрицает, что ее бюджетные сокращения стали причиной неэффективного реагирования на стихию.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров договорился с американским миллиардером Илоном Маском о партнерстве с его компанией xAI сроком на год. Сотрудничество предусматривает распространение чат-бота с искусственным интеллектом Grok среди пользователей мессенджера.

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