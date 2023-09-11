Презентация Apple 2023: какие ожидаемые новинки вряд ли покажут 12 сентября

Разработчики Apple ежегодно осенью представляют новые модели iPhone, Apple Watch и других гаджетов. Уже 12 сентября состоится мероприятие Wonderlust, где вы сможете оценить новинки компании.

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Презентация обещает быть насыщенной, потому что на ней покажут iPhone 15, Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 и, скорее всего, презентуют также iPhone 15 Plus и 15 Pro. Издание Techradar узнало, какие новинки не стоит ожидать 12 сентября.

К сожалению, есть некоторые гаджеты, которые вряд ли покажут. Речь идет о Mac, Mac mini M2, Mac Studio на базе M2 и новом Mac Pro.

Поскольку компания выпустила в этом году три новых модели MacBook, а именно: 15-дюймовый MacBook Air, 16-дюймовый MacBook Pro M2 и 14-дюймовый MacBook Pro M2, то на презентации в сентябре вряд ли будут упоминать о таких гаджетах.

Возможно, мы сможем увидеть новый iPad mini 7 или компания решит уделить этому и другим гаджетам время в октябре.

Опираясь на слухи, если Apple все-таки решат обнародовать новые iPad в этом году, то они будут с минимальными обновлениями.

AirPods и HomePods также не стоит ожидать на презентации. Однако, возможно, компания анонсирует USB-C зарядный чехол AirPods.

В прошлом году компания объявила об обновленной версии Apple TV 4K со многими наборами функций. Поэтому 12 сентября можно не ожидать еще каких-то новинок этой модели.

Не стоит надеяться на показ гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Компания сосредотачивается на новинках, которые доступны людям и будут полезны для них. А такая модель дорогая и не все могут позволить ее себе купить, поэтому нет смысла уделять ей так много внимания, как на прошлой презентации.

Онлайн-трансляцию презентации Apple можно посмотреть здесь.

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