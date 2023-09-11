Apple представит iPhone 15 и другие новинки: когда и где смотреть. Онлайн-трансляция

12 сентября состоится важное событие в сфере технологий – Apple представит iPhone 15, обновленные Apple Watch, наушники AirPods с USB-C и назовет дату релиза новых операционных систем. Безусловно, Wonderlust – одна из самых ожидаемых презентаций осени.

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Презентация iPhone 15 состоится 12 сентября 2023 в 20:00 по киевскому времени. Об ожидаемых новинках и возможных характеристиках обновленных гаджетов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Онлайн-трансляция презентации Apple

Прямой эфир из Apple Park в Калифорнии будет доступен всем желающим на веб-сайте Apple и канале YouTube.

iPhone 15: чего ожидать

Apple представит iPhone 15, и пользователи затаили дыхание перед официальным объявлением важного обновления: обещают, что на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C.

Впервые (и, наконец-то) iPhone будет иметь порт USB-C вместо фирменного разъема Apple Lightning. Еще в 2022 году Apple подтвердила, что перейдет на USB-C, чтобы отвечать нормам Европейского Союза.

И пока большинство пользователей положительно настроены на обновление, аналитик Apple Мин-Чи Куо подчеркнул, что только Pro и Pro Max выиграют от более высокой скорости передачи данных. Эксперт отметил, что обе модели премиум-класса будут иметь "по крайней мере" USB 3.2 или Thunderbolt 3, при этом базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2.0.

Кроме того, в прошлом году аналитик Apple Росс Янг сообщил, что все модели iPhone 15 будут поставляться с Dynamic Island.

С высокой вероятностью iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь титановую рамку и алюминиевый корпус. iPhone 15 Pro и Pro Max также получат более быстрый чип A17, созданный по 3-нм техпроцессу, тогда как iPhone 15 и 15 Plus, вероятно, будут оснащены чипом A16, входящим в состав iPhone 14 Pro.

MacRumors и 9to5Mac сообщают, что модели премиум-класса могут иметь кнопку действия, похожую на установленную на Apple Watch Ultra. Предполагается, что кнопка заменит переключатель звука и позволит назначать ярлыки для различных программ.

В сети разлетались слухи о ребрендинге iPhone 15 Pro Max: Apple якобы хочет сменить название на "Ultra". Главный инсайдер Apple Марк Гурман не подтвердил этот прогноз, заявив, что компания сохранит название Pro Max.

Эксклюзивный iPhone 15 Max, по прогнозам, будет иметь перископический объектив с 6-кратным оптическим увеличением. Аналитик Wedbush Дэн Айвз прогнозирует, что iPhone 15 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов США соответственно.

Достоверны также и изменения цветовой гаммы. Согласно 9to5Mac, Apple может заменить свое золотое покрытие на "серый титан". Компания может также представить новый темно-синий вариант. iPhone 15 Pro традиционно будет доступен в черно-белом цвете. В сети предполагают, что стандартный iPhone 15 будет иметь черный, синий, желтый, белый и розовый варианты.

Обновление линейки Apple Watch

Об обновлении Apple Watch Ultra премиум-класса известно, что он сохранит свой размер 49 мм и будет иметь более темный титановый корпус. Говорят также, что Watch Series 9 будет поставляться с обновленным процессором S9.

По словам Гурмана, чип S9 базируется на процессоре A15, который Apple представила в iPhone 13. Это может обеспечить большую эффективность и лучшее время автономной работы по сравнению с предшественником. По всей вероятности, Apple Watch будет оснащен сверхширокополосным чипом, "датчиками и обновлениями внутренних компонентов".

Другие меньшие обновления, ожидаемые вместе с Watch Series 9, включают вариант розового цвета и ремешок с магнитной пряжкой.

AirPods Pro с зарядным футляром с USB-C

Не только iPhone 15 получит USB-C. По словам Гурмана, Apple планирует во время презентации показать и AirPods Pro с USB-C.

Ранее аналитик Куо заявлял, что Apple может выпустить AirPods четвертого поколения во второй половине 2024 или в первой половине 2025 года вместе со вторым поколением AirPods Max. Есть также версия, что Apple выпустит и новую пару более дешевых AirPods за 99 долларов.

Больше информации о iOS 17, macOS Sonoma

Apple на презентации должны озвучить даты выпуска iOS 17 и watchOS 10, а также iPadOS 17 и macOS Sonoma.

Но бета-версии для каждой из этих операционных систем уже можно протестировать: iOS 17 будет иметь ряд небольших, но значимых обновлений, включая режим ожидания, транскрипцию голосовой почты и программу "Journal app", macOS Sonoma добавляет виджеты, режим игры и профили в Safari.

В iPadOS 17 Apple добавит персональные экраны блокировки, интерактивные виджеты, приложение Health, поддержку внешних веб-камер и камер USB. Apple также запускает обновление для Stage Manager, которое наконец-то позволяет настроить размеры и ориентацию каждого окна на экране. А watchOS 10 будет включать виджеты для предоставления быстрого доступа к различным программам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал предварительные прогнозы по новинкам Apple.

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